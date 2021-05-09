5 مصابين في مشاجرة بين شقيقتين لخلافات الشراكة بالمنصورة

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين شقيقتين بسبب خلافات الشراكة بمنطقة أحمد ماهر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بشارع أحمد ماهر.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول سماح. ش. ع. (36 عاما-تاجرة ملابس)، وزوجها عمرو. إ. ع (49 عاما- موظف)، وشقيقه محمد (47 عاما- موظف)، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل الأولى والثاني (13 عاما- طالب)، مصابا بسحجات بالوجه والرقبة، ونجل الثالث إبراهيم (20 عاما- طالب)، وشقيقة الثاني والثالث سامية (52 عاما)، وجميعهم يقيمون بذات العنوان، وحسام. م. ع. (20 عاما- عامل بمحل الأولى)، مصابا بكدمات بالرأس والوجه.

فيما تبين أن الطرف الثاني المشاجرة شقيقة الأولى من الطرف الأول هبة (38 عاما)، مصابة بجرح سطحي باليد اليسرى، وزوجها أسامة. ب. إ. (47 عاما)، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بندر محلة دمنة، وأحمد. إ. م. (18 عاما- طالب)، ويوسف. و. م (16 عاما- طالب)، وكريم. ن. ع (17 عاما- طالب)، ومحمود. ع. س (19 عاما-طالب)، مصابا بجرح قطعي بالفخذ الأيمن.

فيما تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات مالية بين الأولى من الطرف الأول والأولى من الطرف الثاني كونهما شريكتان بمحل ملابس، فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وإحداث الإصابات المشار إليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر، وجار تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7051 جنح قسم أول المنصورة لحين العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.