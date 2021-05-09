تحرير 19 مخالفة تموينية وصحية وإعدام 100 كجم أغذية فاسدة في المنوفية

محافظ المنوفية: تحرير 19 محضر تموين وصحة وإعدام 100 كجم أغذية فاسدة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع إدارات الصحة والطب البيطري والتموين، أسفرت عن تحرير 9 محاضر جنح صحة متنوعة، و أخذ 6 عينات غذائية بمعرفة الصحة لفحصها، كما تم إعدام 100 كجم أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتحرير 8 محاضر تموينية تنوعت ما بين غش تجارى وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضرين بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى صعيد متصل شدد محافظ المنوفية الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلا عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك و الجزارة لحماية المواطنين من أية أضرار وكذا متابعة فروع شركات الجملة بنطاق المحافظة للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.



- 1588 مخبرا مستمرون في العمل خلال العيد

وفى مجال المخابز أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه يوجد 1588 مخبزا بلديا يعملون على الوجه المعتاد وبصفة دورية، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن، مؤكداً على أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته وأن المخابز تقوم بالإنتاج والتوزيع خلال إجازة العيد اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى 5 مساءً.

- أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن شركة تجارة الجملة

وفيما يخص السلع التموينية ، أشار " الجمال " بأنه يوجد 1504 تاجر تمويني و 289 مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة ، فضلا عن قيام فروع شركات الجملة بتوزيع السلع التموينية على جميع التجار التموينيين ومشروع جمعيتي، حيث يوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية ، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين ، بالإضافة إلى المتابعة اليومية مع الشركات العامة للسلع الغذائية بكافة أنواعها والخضر والفاكهة بمحلات السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافرها والالتزام بالبيع بالأسعار السائدة في السوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات للقرارات الوزارية.

- توفر أسطوانات الغاز خلال فترة العيد

وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز ، تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية والجهات المعنية في الدفع بكميات من أسطوانات البوتاجاز بأي منطقة بدائرة المحافظة يمكن أن كون المعروض بها أقل من احتياجات المواطنين وبالسعر الرسمي ، كما تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير أكبر عدد من السيارات المحملة بأسطوانات لتوجيهها إلى أي مكان يشتد الطلب فيه على هذه السلعة الحيوية لتلافي أية معوقات في عملية التوزيع.