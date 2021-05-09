خالد سرحان يطلق رصاصة في قلب سيف الخديوي لتبدأ المعركة في «اللي مالوش كبير»

كشف النجم خالد سرحان، أن الحلقات المتبقية من مسلسل «اللي مالوش كبير» للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذي يعرض حاليًا متزامناً مع الشهر الرمضانى الكريم، تشهد أحداثا مثيرة وصراعات تصاعدية أكثر من المتوقع بينه وبين سيف الخديوي، وهي الشخصية التي يجسدها النجم أحمد العوضي، مضيفًا، "لإنهاء هذا الصراع الفكرى والدموى بينهما، بلمسه سحرية تثيرها الحبكة الدرامية مع مرور الأحداث".

أكد "سرحان"، أن بعد زواجه من “قدرية” فيعمل على إرضاءها وتلبيه غرضها بالانتقام من الخديوي، فتتمثل هذه الأحداث بمفاجآت صادمة للمشاهدين، فمنها وقوع الخديوى في أكثر من مكائد وتربصات شيطانية تقلب المائدة على رأسه، مشيرًا إلى شن هجومًا لازعا عليه، فيتسبب ذلك فى فقدان أقرب الناس إليه ويتم قتله بالفعل ليحزن عليه مدى حياته وتبدأ مرحلة الانتقام الدموية، مُتكتّماً عن الخوض في التفاصيل فى أكثر من ذلك وغيرها من الأحداث، مُعبًرا، عن إعجابه الشديد بقلم السيناريست عمرو محمود ياسين، عن مدى أثاره وقوه هذه الحبكه من التشويق وتصدرها بهذه الرؤية البصرية للمشاهد.

وأضاف سرحان، بأن هذه المشاهد تعد بمثابة ذروة فنية رائعة، لما لها من تتضمن فنى يشمل الحركة والتنقلات التشويقة المليئة بالإثارة المثيرة بالإكشن غير المعتاد تقديمه من قبل، بهذه الصورة لكى تكون مصيرية بينه وبين سيف الخديوى، مضيفًا، بأن جميعها بمثابة مشاهد «الماستر سين» لما لها حنكة فنية متغيرة عند رؤيتها على الشاشة الذهبية وغيرها.

وأعرب سرحان، عن سر سعادته الكبيرة بردود أفعال التى تلاقها حول شخصية رفعت الدهبى، بالتعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوي» الذي عندما يظهر يخطف الأضواء من حوله وغيرها من التعليقات، مشيرًا بأن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس، لافتًا بأن العمل مع هذا الكاست ممتع للغاية.

واستكمل سرحان، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكة فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفية المتطابقة مع رسم الشخصية فى سطورها على الورق.

وقال سرحان، إن مسلسل «اللى مالوش كبير» استطاع استحواذ مشاهدة عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوى فمنها “على الله حكايتك” و"وحش الكون" وغيرها، مؤكداً، بأن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور مما جعلهم ينتظروا الحلقات القادمة بشغف، وتابع: " فهناك بالفعل مجهود كبير مبذول" على مدار 26 الحلقة الماضية، فتحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، لافتًا، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة وصيف تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم .

واستكمل سرحان، بأن مسلسل « اللي مالوش كبير» حقق مَرْدُودَا كبيرًا مع مختلف الشرائح فى مجتمعنا المصرى، لاسيما، بأنه مليئًا بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة، إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور لكى يظهر بهذا الشكل.

ويذكر أن سبب عداوة رفعت الدهبى مع سيف الخديوى، منذ أخذ حبيبته منه منذ مده وهى “قدرية” وتجسد هذه الشخصية النجمة دينا فؤاد ويتزوج منها وغيرها من الأحداث، التى تزداد مع المواقف المليئة بالشر والحقد اتجاه، لينتقم منه بعدة وسائل إجرامية طوال الحلقات الماضية بعدة طرق مختلفة.

وفى سياق آخر كشف سرحان، بأنه حريص على متابعة مسلسل "الإختيار 2" حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار فى تلك هذه الفترة من حكم الإخوان، مضيفًا، بأنه فخور بكل من شارك فى هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضى ، خالد سرحان ، خالد الصاوى ، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، محمود ياسين "جونيور" وآخرين، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.