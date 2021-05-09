«طاقة النواب» تناقش طلبي إحاطة حول أزمات بعض القرى بالجيزة

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، اثنين من طلبات الإحاطة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.

الطلب الأول الذي ناقشته اللجنة مقدم من النائبة هند رشاد، بشأن تحويل أسلاك الضغط المتوسط الهوائية بقرية ناهيا مركز كرداسة- محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية وإدراجه ضمن خطة العام المالي الحالي 2021-2022.

وجاء توصيات اللجنة في هذا الصدد، مطالبة الجهة المسئولة بسرعة الانتهاء من الطلب.

أما الطلب الثاني مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل خطوط الضغط العالي بقريتي (نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم) مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية.

وجاءت توصيات اللجنة في الطلب الثاني بتأجيل هذا الاجتماع لمناقشة طلب الاحاطة بجلسة قادمة بحضور المحافظ بنفسه او نائب المحافظ.

وعلقت إلهام درويش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع جنوب القاهرة، أن هناك مناطق تم إدراجها بخطة حياة كريمة للمبادرة الرئاسية، كما أنه تم عمل المقيسات وخطة للقريتين بالكامل، وهناك تطوير شامل وكامل، موضحة أنه تم إدراج الجزء الذي يوجد به مشاكل بموازنة 2021.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الطاقة أن تطوير شبكة الجهد المتوسط بمركز كرداسة ستتم خلال عام.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الإثنين.

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.