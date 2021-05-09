سويسرا: طرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح تؤجج التوترات

أكدت سويسرا، اليوم الأحد، أن طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية، لا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويزيد من تأجيج التوترات.

وأعربت وزار الخارجية السويسرية في بيان لها، اليوم الأحد، عن قلقها بشأن تصاعد العنف في القدس، خاصة في الحرم الشريف، وفي الشيخ جراح، داعية جميع الأطراف إلى العمل على الفور لنزع فتيل التوترات.

وتابع البيان "يجب ضمان الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف والتعايش السلمي لجميع سكان القدس وفقا للقانون الدولي".

وأكدت سويسرا أن البحث عن حل الدولتين المتفاوض عليه وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا أحد أولويات إستراتيجية المجلس الاتحادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024.

وأعربت الخارجية السويسرية عن استعداد بلادها لمساعدة الأطراف في استئناف الحوار.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان مجلس النواب التونسي، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التهجير المتعمدة والتوسع الاستيطاني التي تتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وطالب المجلس، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

واستنكر الانتهاكات المتكررة وعمليات التهجير المتعمدة والتوسع الاستيطاني التي تتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيا الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى نجدة الفلسطينيين والبحث عن كل السبل الممكنة للتضامن مع قضاياه العادلة.

وأصدرت العديد من الأحزاب التونسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بيانات أدانت بشدة ممارسات القمع الإسرائيلي والتهجير الممنهج ضد أهالي مدينة القدس، مطالبين أحرار العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات.

وفجر اليوم، أصيب عشرة مصلين على الأقل، إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر، قرب باب الأسباط.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.