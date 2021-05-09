الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل موسى الحلقة 27.. البطل يجتمع بشقيقته ويتورط في جريمة قتل

مسلسل موسي
مسلسل موسي

يتصدر مسلسل موسي سباق رمضان منذ انطلاق عرض المسلسلات هذا الموسم حيث أن الفنان محمد رمضان يقدم نوعية جديدة ومختلفة عليه من الدراما، ويتناول المسلسل الصعيد في مصر وقت احتلال الإنجليز. 

 

أحداث مسلسل موسى الحلقة 27

 

 شهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة 27 قيام موسي بمقابلة السير جون في احد حفلات السفير وعندما امسك بالهاتف للإبلاغ عنه قام بقطع السلك وتخلص منه في محرقة الدفاية الخشب انتقاماً لشقيقة رويعي، أما الحلقة المقبلة فينتظرها الجمهور بفارغ الصبر بسبب قيام موسي بالذهاب لمصنع شهاب باشا لمقابلته من اجل أن يجتمع بشقيقة شفيقة مرة أخري ولكن نوفل يحاول تعكير صفو حياتهم عن طريق توريط موسي  في قضية قتل. 

 

أحداث مسلسل موسى في الحلقات السابقة 

 

أصر موسى على أن ينجح في تجارة الراديو رغم اعتراض زوجته حلاوتهم ولكنه يسعى للتفوق على شقيقها المعلم وهبة ولا يخشى أن يكون أضحوكة التجار مثلما تخشى حلاوتهم ولكنه يصر على حلمه وتفرده، وكان موسى غادر قريته في الصعيد بعد تعرضها للفيضان والغرق وموت حبيبته التي كانت تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد وكذلك هربا من مطاردة الإنجليز له لمحاربته إياهم ورفضه ظلمهم في قريته.

 

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تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة  سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته ومع توالي الأحداث يغادر موسي قريته في الصعيد بعد تعرضها للفيضان والغرق وموت حبيبته التي كانت تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وكذلك هربا من مطاردة الإنجليز له لمحاربته إياهم ورفضه ظلمهم في قريته.

 

مواعيد عرض مسلسل موسى 

 

مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك تارا عماد  ومحمد رمضان في بطولة العمل كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر ريحانة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمد ريحان وحمدي الوزير وسيد رجب وأحمد محارب ونجيب بلحسن وماجدة منير ومفيد عاشور، ويعرض المسلسل يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

موسى محمد رمضان شفيقة الحلقة 27 من موسي شهاب باشا

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