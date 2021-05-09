محافظ الغربية: تنفيذ 319 مشروعا بـ1.7 مليار جنيه لخدمة أهالي زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لـ (٣١٩) مشروع بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه بجانب (٩٠) مشروع سيتم البدء فيهم قريباً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لـ (٣١٩) مشروع بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه بجانب (٩٠) مشروعا سيتم البدء فيهم قريباً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، رؤساء ومديري الشركات والهيئات المشاركة في تنفيذ المبادرة بمركز زفتى وجهاز تعمير الساحل الشمالي.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مشروعات قطاع مياه الشرب والبالغ عددها (١١٧) مشروعا بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، حيث تم نهو (٦) منهم وجاري العمل في الباقين، ومن المقرر الانتهاء منهم في ١٨ / ٧ القادم، كما ناقش المحافظ الموقف الحالي لعدد (٦١) مشروعا في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه، حيث تم البدء في (٥٨) منهم، وتم نهو مشروع مد تدعيم شبكات صرف صحى قطر ١٠ بوصة بطول ٧٠٠ متر طولي بقرية كفر الجنيدي التابعة للوحدة المحلية بسندبسط.

وناقش المحافظ مع مديرية الري الموقف التنفيذي لعدد (١٣) مشروع في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه، حيث تم نهو تبطين ترعت ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية لتفهنا العزب و ترعة الدمنهورية التابعة للوحدة المحلية بالغريب بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وجاري العمل في (١١) مشروع آخر.

كما طالب رحمي بسرعة الانتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي البالغ عددها (٥٤) مشروع بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه، حيث تم البدء في (٦) مشروعات بقرى سندبسط، تفهنا العزب، نهطاي، الضبابشة، كفر الدغايدة وكفر دمنهور القديم.

واخْتُتِمَ الاجتماع الأول بمناقشة مشروعات قطاع التعليم، حيث يتم تنفيذ (٧٤) مشروع تعليمي ما بين إنشاء جديد أو تطوير أو إضافة مباني ملحقة، بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مدرسة الشهيد الحسيني محمد عجاج بقرية سندبسط.

وفي اجتماعه الثاني، ناقش المحافظ الإجراءات التي قامت بها رئاسة مركز ومدينة زفتى في (٩٠) مشروع سيقوم بتنفيذهم جهاز تعمير الساحل الشمالي، حيث سيتم البدء في تنفيذ (٢٤) وحدة صحية، (١٢) مجمع زراعي، (١٩) كوبري، (٥) مجمعات خدمية و(٣٠) مركز شباب عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الهدم والبناء.