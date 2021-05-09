الأحد 09 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة ماجد للاطفال على النايل سات 2021

قناة ماجد للاطفال
قناة ماجد للاطفال

تردد قناة ماجد للأطفال، تصدر محركات البحث من قبل الأمهات والآباء لتتمتع قناة ماجد بالطابع الديني والترفيهي والتعليمي ايضا في جميع الأوقات، وتعد من أهم قنوات الأطفال في الإمارات العربية المتحدة.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 9-5-2021، تردد قناة ماجد للأطفال، حيث تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط بما تملكه من ملكية فكرية خاصة لمكتبة ضخمة من الشخصيات والرسوم الكرتونية التي رافقت مجلة ماجد منذ الثمانينات وحتى الآن.

وانطلقت قناة ماجد للأطفال في بثها الرسمي الأول في الـ 25 سبتمبر من عام 2015، وهي قناة إماراتية بحتة ذات التخصص في علوم ونفسية وتعليم الطفل حيث تعتبر هي الاولى عربيا التي تتحدث مع الطفل نفسيا ومعنويا من خلال برامجها المتنوعة والمنفرده في انتاجها ايضا.

 

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226

استقطاب : أفقي H
ترميز : 27500
التصحيح : 5/6

الجودة : HD
التشفير : قناة مفتوحة.

 

برامج قناة ماجد للأطفال 2021


1 - مسلسل تلفزيوني "ماجد ".
2 - “كسلان ”.
3 - أمونة المزيونة.
4 - رحلة.
5 - النقيب خلفان.
6 - مدرسة البنات (مسلسل 2015).
7 - كراملة.
8 - يا سامع الدعاء.
9 - فطين.
10 - زكية الذكية.
 

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وتأتي عمليات البحث الان عن تردد قناة ماجد للأطفال ليرجع إلى الجلوس في البيت مدة أطول من ذي قبل بسبب انتشار وباء اجتاح العالم بأثره “فيروس كورونا المستجد ”كوفيد19-." والذي أجبر العالم بإغلاق المطارات وحركة النقل والمواصلات والسفر الداخلي وايضا حركه الشوارع بالإغلاق التي موالعام على مستوى البلد الواحد.

كما أن جائحة كورونا المستجد تسبب في تأخر التعليم وإغلاق المدارس والجامعات بشكل كلي وتام وتلقي الدروس والمحاضرات من خلال أجهزة الالكترونية، لذلك حرصت الإمارات العربية المتحدة بتحديث وتطوير قناة ماجد للأطفال لما يتناسب من الظروف التي يعشها المواطن العربي في الوقت الحالي من معاناة فيروس كورونا.

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