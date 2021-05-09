الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 348 حالة تعدى على النيل ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" إزالة 9 حالات تعد منها (3 حالات بالبناء المخالف على 650 متر + 6  حالات لأعمال ردم  على 7500 متر) بزمام مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 348 حالة تعد على مساحة 130 ألفا و111 متراً، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى اليوم.

وأشار "أحمد إبراهيم" إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتستمر لمدة ثلاثة  أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية  الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم ،مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 77 ألفا و812 رأسا، والتي شملت تحصين  66 ألفا و150 رأسا من الأبقار، و11 ألفا و464 رأساً  من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك "منذ بداية الحملة في 3 أبريل  الماضى وحتى 8 مايو الجاري".

بني سويف محافظة الدكتور محمد هاني غنيم استرداد اراضي الدولة لإزالة التعديات

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

وزيرة الصحة: مصر تتسلم شحنة ضخمة من لقاحات كورونا غدًا

وزيرة الصحة: وضع كورونا في مصر مستقر.. ونتوقع زيادة الإصابات مع العيد

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل في المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس