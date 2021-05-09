إزالة 348 حالة تعدى على النيل ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" إزالة 9 حالات تعد منها (3 حالات بالبناء المخالف على 650 متر + 6 حالات لأعمال ردم على 7500 متر) بزمام مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 348 حالة تعد على مساحة 130 ألفا و111 متراً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار "أحمد إبراهيم" إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم ،مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 77 ألفا و812 رأسا، والتي شملت تحصين 66 ألفا و150 رأسا من الأبقار، و11 ألفا و464 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك "منذ بداية الحملة في 3 أبريل الماضى وحتى 8 مايو الجاري".