التحقيق مع عاطل لتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" بالمخالفة لأحكام القانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى 150,000 مائة وخمسون ألف دولار أمريكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كما قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على أثناء قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.