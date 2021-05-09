الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتوفير سيارات مياه الشرب لـ3 قرى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بتجهيز وإرسال سيارات محملة بمياه نظيفة صالحة للشرب لأهالي قرى بني منصور والسعادات وإبراهيم حسن نتيجة لانقطاع وضعف وصول المياه إليهم، بسبب إجراء أعمال إصلاح وصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية المغذية لتلك القرى.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل استغاثة من أهالي قري بني منصور والسعادات وإبراهيم حسن تفيد بإنقطاع مياه الشرب وعدم وصول المياه لمنازلهم مطالبين المحافظ بالتدخل والاستجابة لاستغاثتهم وتوفير مياه شرب نظيفة لهم، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أولاد صقر باتخاذ اللازم وتوفير المياه اللازمة لهم.

ومن جانبه أوضح المحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر أنه تم الانتهاء من تجهيز سيارات محملة بمياه نظيفة صالحة للشرب وتوجيهها لأهالي القرى المتضررة من انقطاع وضعف وصول المياه وذلك استجابة لشكواهم وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة لاستجابة محافظ الشرقية لهم، وإصداره تعليمات لرئيس المركز بسرعة حل المشكلة وتوفير حلول بديلة لحين عودة المياه للمنازل المتضررة.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بضرورة التواصل الدائم والتفاعل المباشر مع المواطنين وحل شكواهم التي ترد عبر قنوات الإتصال المختلفة وبذل المزيد من العمل والجهد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وفى سياق متصل أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وعلى الفور، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة واستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الانارة بالقرية حرصآ على أرواح المواطنين.

مياه الشرب محافظ الشرقية ممدوح غراب استجابة استغاثة أولاد صقر

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