الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاون محافظ بني سويف يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية

تفقد المديريات والمصالح
تفقد المديريات والمصالح الحكومية

قامت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر، معاون المحافظ، بتكثيف زياراتها الميدانية لتفقد عدد من المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، والتي شملت مديريات: الطرق والنقل، والطب البيطري، والزراعة والتربية والتعليم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية والمرافق العامة ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.

فيما تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

تفقد المديريات والمصالح الحكومية
تفقد المديريات والمصالح الحكومية
تفقد المديريات والمصالح الحكومية
تفقد المديريات والمصالح الحكومية
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