معدلات توريد الأقماح في المنيا تقفز لمليون طن

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن الجهات المسوقة للأقماح المحلية استلمت مليون طن و10 أطنان أقماح محلية منذ البدء في عمليات التوريد منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا إن معدلات التوريد للأقماح المحلية في تزايد مستمر خاصة في ذروة شهر مايو الجاري وانتظام في عمليات التوريد الاقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد في محافظات الصعيد منتصف شهر أبريل الماضي، مؤكدا أنه لاتوجد أي مشاكل في عمليات التوريد فضلا عن سداد مستحقات الفلاحين خلال 72ساعة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.