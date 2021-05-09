الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: توفير لقاح كورونا دون حجز مسبق (فيديو)

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لأهالي المحافظة داخل المستشفى الجامعي دون حجز مسبق، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة على توفير اللقاح للمستشفى الجامعي تسهيلاً على مواطنين المحافظة.

ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور منصور حسن، مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية أثناء توافد المواطنين لتلقي اللقاح، يرافقه الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى،  وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والأطباء.

واطمأن الدكتور منصور حسن، خلال الزيارة على كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وثلاجات حفظ اللقاحات، وآلية تسجيل البيانات،  حيث يضم المركز غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم.

وقال رئيس الجامعة، إن تسجيل البيانات بمركز الجامعة مرتبط بالتسجيل على الشبكة القومية لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتاً أن المركز يضم أطباء لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم،  بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، وإداريين.

فيما توجه العديد من أبناء المحافظة، اليوم، إلى مركز تلقي اللقاح بالمستشفى الجامعي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يقوم المواطن بالذهاب إلى المستشفى الجامعي،  ويقوم بالتسجيل الفوري بالبطاقة الشخصية، ويقوم القائمين على المبادرة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بعد تلقى لقاح كورونا وكافة التسهيلات التى يتم تقديمها لهم موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة على توافر لقاحات كورونا لحمايتهم من آثار فيروس كورونا بعد توافر أكثر من مركز لتلقى اللقاح.

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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