الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري العباسة بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من أعمال تطوير وترميم ورفع كفاءة كوبري العباسة، والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 550 متراً وعرض 8 أمتار بتكلفة 2 مليون و250  ألف جنيه، والمُنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، بالتعاون مع مديرية الطرق و النقل بالشرقية.

واطمأن محافظ الشرقية من الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بالمواصفات القياسية ومراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، لفتح الكوبري أمام حركة السيارات والمارة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري وذلك في إطار خطة تطوير و تجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد أن مديرية الطرق بالتنسيق مع رئاسة المركز قامت بإرسال المعدات المستخدمة في أعمال الرصف بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الكشط و الترميم اللازمة للكوبري  وتدارك جميع الملاحظات في أعمال رفع الكفاءة، لافتاً إلى أنه تم إنزال الطبقات الأسفلتية والبدء في أعمال الرصف بالكوبري وجاري الانتهاء من استكمال الأعمال المتبقية بالكوبري من دهانات وإنارة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الكوبري ليدخل الخدمة الفعلية في أقرب وقت و تشغيله أمام حركة السيارات والمارة.

وكان الكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال الرصف والتغطية الجارية بطريق جسر مصرف صان بطول 7 كم،  بالإضافة إلى أعمال رد الشئ لأصله من كوبري لكح وصولا لعزبة أبو السعود بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

رصف ورفع كفاءة كوبري العباسة
رصف ورفع كفاءة كوبري العباسة
تطوير وزارة الري محافظ الشرقية أعمال تطوير ممدوح غراب حركة السيارات تطوير البنية التحتية أعمال الرصف

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