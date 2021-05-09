أسماء المصابين بحادث انقلاب «ميكروباص» بالطريق الصحراوي في أسوان

ارتفع أعدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، إلى 16 شخصا بدلاً من 14، بينما لقي مصرعه شخص.

وترصد ''الدستور'' أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان بمركز دراو، وهم:

''عمر. ع. م'' يبلغ من العمر 35 عامًا، و''هاني. ع. أ'' يبلغ من العمر 30 عامًا، و ''حسن. ط. ح'' يبلغ من العمر 50 عامًا، و''الانصاري. م. ر'' يبلغ من العمر 45 عامًا، و''أشرف. أ. أ'' يبلغ من العمر 46 عامًا، و''محمد. ع. أ'' يبلغ من العمر 41 عامًا، و''محمود. ع. ع'' 39عامًا، و''مصطفى. ي. ي'' يبلغ من العمر 40 عامًا.

كما أصيب ''محمود. ط. ع" يبلغ من العمر 39 عامًا، و" عبدالله. ع. ح'' يبلغ من العمر 30عامًا، و'' منتصر. م. م" يبلغ من العمر 52 عامًا، و '' عبدالعزيز. م. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، و"أحمد. ن. أ'' يبلغ من العمر 30 عامًا، و''م. ع. ع'' يبلغ من العمر 34 عامًا، و ''عبدالله. ب. خ'' يبلغ من العمر 35 عامًا، و"على. س.ع" يبلغ من العمر40 عامًا.

بينما لقى مصرعه "محمد. ع. ع'' يبلغ من العمر 59 عامًا، وتم نقل جثمانه للمشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن أصيب 14 شخصًا، ولقي آخر مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ما أسفر عن أصابة 14 شخصا، ومصرع آخر، بشكل مبدئي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.