الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء المصابين بحادث انقلاب «ميكروباص» بالطريق الصحراوي في أسوان

الحادث
الحادث

ارتفع أعدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، إلى 16 شخصا بدلاً من 14، بينما لقي مصرعه شخص.

وترصد ''الدستور'' أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان بمركز دراو، وهم:
''عمر. ع. م'' يبلغ من العمر 35 عامًا، و''هاني. ع. أ'' يبلغ من العمر 30 عامًا، و ''حسن. ط. ح'' يبلغ من العمر 50 عامًا، و''الانصاري. م. ر'' يبلغ من العمر 45 عامًا، و''أشرف. أ. أ'' يبلغ من العمر 46 عامًا، و''محمد. ع. أ'' يبلغ من العمر 41 عامًا، و''محمود. ع. ع''  39عامًا، و''مصطفى. ي. ي'' يبلغ من العمر 40 عامًا.

كما أصيب ''محمود. ط. ع" يبلغ من العمر 39 عامًا، و" عبدالله. ع. ح'' يبلغ من العمر 30عامًا، و'' منتصر. م. م" يبلغ من العمر 52 عامًا، و '' عبدالعزيز. م. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، و"أحمد. ن. أ'' يبلغ من العمر 30 عامًا، و''م. ع. ع'' يبلغ من العمر 34 عامًا، و ''عبدالله. ب. خ'' يبلغ من العمر 35 عامًا، و"على. س.ع" يبلغ من العمر40 عامًا.

بينما لقى مصرعه "محمد. ع. ع'' يبلغ من العمر 59 عامًا، وتم نقل جثمانه للمشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن أصيب 14 شخصًا، ولقي آخر مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ما أسفر عن أصابة 14 شخصا، ومصرع آخر، بشكل مبدئي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان انقلاب سيارة ميكروباص المستشفى بنبان الطريق الصحراوي

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

وزيرة الصحة: وضع كورونا في مصر مستقر.. ونتوقع زيادة الإصابات مع العيد

جدول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة بالتفصيل

تنفيذ حكم الإعدام على الراهب «إشعياء المقاري» المدان بقتل الأنبا أبيفانيوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل في المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس