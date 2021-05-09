الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 18منشأة وتحرير 69 غرامة لعدم ارتداء الكمامات بأسوان

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطيةـ محافظ أسوان، على مواصلة الحملات الميدانية المكثفة بجميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة التزام المحال التجارية، والمولات، والملاهي، والأندية، ومراكز الشباب، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.


فيما كلف محافظ أسوان، نائبيه الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، بالمرور الميدانى بمدينتى إدفو والرديسية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية،و تم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة شملت غلق 18 منشأة و69 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات.

 

جدير بالذكر أن المحافظ، وجه كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية، والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

- تخصيص أرقام لتلقي البلاغات عن مخالفة قرارات مواجهة كورونا 

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.


وأشار"عطية"، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة ، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

 - قرارات مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر 

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.
 

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