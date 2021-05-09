مياه بنى سويف: رفع درجة الاستعداد القصوي في عيد الفطر

أعلن اللواء مهندس، أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد صحصاح فى تصريحات صحفية على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بالمحافظة واستمرار العمل بالشركة بنظام الورديات خلال الإجازة وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال، وتحث الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحي، كما تعمل الشركة على رفع عينات لمياه الشرب بصورة دورية للتأكد من سلامة المياه المنتجة.

وتقوم الشركة باستقبال الشكاوى على مدار اليوم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو على رقم واتس آب 01272021558 .

فيما تواصل إدارة التوعية بالشركة حملة غسيل السجاد والتى تتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، حيث تم عقد ندوة بالوحدة الصحية بقرية دنديل لحث ربات البيوت على ترشيد استهلاك المياه خاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك مياه الشرب قبل عيد الفطر المبارك.

كما تم التعريف بالقطع الموفرة وأهميتها في الفترة الحالية لتوفير المياه وكذلك خفض قيمة الفواتير وتم توزيع هدايا عينية على الحاضرين تحث على الترشيد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الشركة فى الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف ، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً عليها وخصوصا مع إرتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف .

كما أعلن اللواء المهندس احمد صحصاح رئيس الشركة، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تواجد مسؤولى الشركة على مدار الــ 24 ساعة، واستمرار عمل مديرى محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومديرى المعامل، والعاملين بنوبتجيات العمل، والخط الساخن، والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.