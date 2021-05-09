الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حصاد 310 آلاف فدان

محافظ البحيرة يكشف الكمية الموردة من القمح حتى 8 مايو

توريد القمح بالبحيرة
توريد القمح بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، وتم استلام 12908.381 طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد يوم السبت 8 مايو الجاري، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 132571.824 طن قمح محلي.

 وأشار المحافظ، في بيان، إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 310 آلاف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة .

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعمال التسليم

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستعلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء  والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيه، ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيةها مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

المزارعين محافظ البحيرة فيروس كورونا اللواء هشام آمنة الشون والصوامع

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