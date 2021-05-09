الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

الأوقاف تطلق مسابقة الإعجاز الربانى فى القرآن للأئمة والمثقفين

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة عامة للأئمة والمثقفين والمهتمين بقضايا الإعجاز الربانى فى الكون، تحت عنوان: "الإعجاز الربانى فى القرآن الكريم" تضم عدة فروع، الأول "البحث العلمي"، ويقدم المتسابق بحثا علميا ميسرًا حول الإعجاز الربانى فى أحد المحاور التالية:

أ- جسم الإنسان.

ب- النبات.

ج- خصائص الحيوان والطير.

د- الظواهر الكونية.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، ضرورة ألا يكون قد سبق نشره وأن يكتب خصيصا بلغة ميسرة للمسابقة فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة، لافتة إلى أن الفرع الثانى هو بلاغة القرآن الكريم، حيث يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرا فيما لا يزيد عن 30 صفحة حول جوانب العظمة فى بلاغة القرآن الكريم.والفرع الثالث "القراءة الحرة".

ويضم:

أ- الجانب العلمى، ويشمل خلق الإنسان وخصائص النبات والحيوان والطير وطبقات الأرض وخلق البحار والأنهار والجبال ونحو ذلك.

ب- الجانب البلاغى واللغوى فى القرآن الكريم.وهو عبارة عن 30 سؤالًا نطرح كل يوم منها سؤالًا طوال شهر شوال 1442هـ وتتم الإجابة عليها، ثم تسلم مجمعة فى نهاية الشهر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستمنح جوائز قيمة لجميع الفائزين، مع تخصيص جوائز خاصة قيمة جدا للمتميزين، وطباعة الأبحاث الأكثر تميزا ضمن إصدارات الوزارة، لافتة إلى مدة التسجيل أسبوعان من تاريخ الإعلان، ومدة الكتابة شهران من تاريخ اعتماد الموضوع للكتابة وإفادة المتقدم بقبول موضوعه.

في سياق آخر، حددت  وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. التكبيرات 7 دقائق.

7. خطبة العيد لا تزيد عن 10 دقائق.

8. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق. 

وزارة الأوقاف موقع وزارة الأوقاف الإعجاز الربانى فى القرآن الكريم الأئمة وزيرالأوقاف

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