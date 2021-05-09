قنا: حملات يومية لمنع ظاهرة التسول واستغلال الأطفال (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة موسعة للمرور على الشوارع والميادين والقرى بشكل يومي، لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وقرار رقم 288 لسنة 2021، بتشكيل لجنة تختص بالمرور اليومي على شوارع المراكز والمدن والقري لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول.

ترأس الحملة، أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وأحد مسؤولي مكتب حماية الطفل، وعبدالحميد توفيق، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومرفت نجيب، اخصائي دفاع اجتماعي، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات وحماية الطفل، وسعد سيد مدير المتابعة بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن القبض على 7 حالات تسول، وجرى تسليمهم لقسم شرطة قنا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان قد أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة.



وأوضح محافظ قنا، بأن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومي على شوارع المراكز والمدن والقرى لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومي بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

وأشار "الداودي" إلى أن اللجان المشكلة سوف تبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.

وأضاف محافظ قنا، أن الانتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة يشير إلى أنه هناك إدارة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أي مساعدات مالية حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.