بحث إقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية لمصر

خلال لقاء وزير الزراعة يلتقي وزير الثروة الحيوانية السوداني بالقاهرة

- الوزيران اعتمدا محضر اللجنة العليا.. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين البلدين



استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حافظ إبراهيم، وزير الثروة الحيوانية السوداني، والوفد المرافق له في ختام زيارته للقاهرة، و اعتمد الوزيران محضر اللجنة العليا، والذي أكد على البدء في إجراءات إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للإنتاج الحيواني، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي، والعمل على تحسين طرق الصيد وعلى مكافحة عمليات الصيد الجائر والتجريف، وكذلك التعاون فى مجال صحة وأمراض وجودة المنتج السمكى وذلك لتلبية احتياجات السودان من الثروة السمكية

كما تم الاتفاق بين البلدين على وضع الية محكمة بمعاونة الجهات المعنية وذات الاختصاص فى مقاومة عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود استغلالا للحيوانات بمختلف انواعها

- بحث إقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية

واتفق الجانبان على بحث اقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية، وعلى فتح السوق السودانى أمام الدواجن المصرية من المنشآت التي اعتمدتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من انفلونزا الطيور



وأيضا فتح باب تصدير اللقاحات البيطرية التي ينتجها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جمهورية السودان بعد استيفاء الشروط والمواصفات العالمية، كما تم الاتفاق بين الجانبان على أن يقوم الجانب السودانى بموافاة الجانب المصرى بمشروعات الاستثمار المطلوبة فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، والحوافز التي تقدم للمستثمرين هناك وذلك بالتعاون بين وزارتى الزراعة المصرية والثروة الحيوانية السودانية، وجمعيات رجال الاعمال والمسثمرين فى البلدين وذلك للترويج لتلك المشروعات بجمهورية مصر العربية.

وشملت مجالات التعاون ايضا التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين تعزيز التعاون فى مجال انتاج وتربية نحل العسل،و تنظيم دورات تدريبية للعاملين في وزارة الثروة الحيوانية السودانية وذلك بالمركز الدولى المصرى الزراعى والمعاهد البحثية المتخصصه التابعة لوزارة الزراعة المصرية فى مجالات الانتاج الحيوانى والسمكى والداجني.

- برتوكول للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية



كما اتفق الجانبين على توقيع برتوكول للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية،

وعقب التوقيع صرح الوزيران بأن العلاقات المصرية السودانية تشهد حاليا تطورا كبيرا في جميع المجالات بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وذلك من أجل تحقيق التنمية للشعبين في مصر والسودان، و حضر اللقاء قيادات الوزارتين في البلدين وسفير السودان بالقاهرة.