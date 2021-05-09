تموين كفر الشيخ يحذر المواطنين من ترك بطاقاتهم لدى المخابز

حذر المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، المواطنين من ترك بطاقاتهم التموينية لدي بدالين التموين والمخابز خوفا من استغلالها بطريقة سيئة، موضحا أنه من الممكن الاستيلاء عليها والإضرار بصاحبها، ووقتها لن تفيده الشكوى مطلقا لأنه المخطئ منذ البداية.

وأضاف المحاسب عماد حبيب، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مكتب تموين بندر دسوق، جاء ضمن تطوير المكاتب التموينية بالمدن المختلفة بدائرة المحافظة، وتطوير هذه المكاتب يساهم في تقصير الوقت بشكل كبير، وإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة سواء استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية لافتا أنه حتي الأن تم تطوير 11 مركز تمويني.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هناك إقبال على منافذ السلع الغذائية المخفضة من المواطنين ليس في رمضان فقط وحاليا في معارضنا علي سبيل المثال نقوم ببيع حلوي العيد بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق وكذلك كافة المنتجات وهو ما يجعلنا الخيار الأول للمواطنين لأننا نجمع بين جودة المنتج وانخفاض السعر وهي المعادلة التي يريدها المواطنين وندعو جميع التجار الاحتذاء بنا.

وفي السياق ذاته، فقد تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثالث أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحة المواطن، عن تحرير 86 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.