وزارة التربية والتعليم.. رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات لسنوات النقل

سنوات النقل

يبحث طلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدارسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021.

انتهي الطلاب الأربعاء 28 أبريل، من أداء امتحانات سنوات النقل المجمعة متعددة التخصصات عن منهج شهر أبريل، بعد أن أعلنت الوزارة أن امتحان شهر أبريل ستكون نهاية العام الدراسي الحالي.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات لسنوات النقل

ويمكن لطلاب صفوف النقل الحصول على نتائج امتحانات سنوات النقل فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي : www.cairogovresults.com

وذلك عن طريق ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب الدون فى شهادة الميلاد، والمرحلة الدراسية والصف الدراسي، والفصل الدراسي.

يذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأنهى الطلاب الامتحانات في ظل الظروف الحالية تحت مراقبة على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين.

وسوف يحاسب الطالب على النتيجة التي يقوم بالحصول عليها في هذا الفصل الدراسي، وحتى يتمكن من النجاح في المادة عليه أن يجتاز مجموعة في المادة النصف لكي يعتبر نجاحا، وفي حال عدم الحصول على المجموع المطلوب في النتيجة يجب عليه أداء امتحان تكميلي والذي يقام في شهر مايو.

وقررت وزارة التربية والتعليم جعل امتحانات شهر أبريل ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي، وليست إلكترونية، وقد نبهت الوزارة بأن هذا الاختبار هو الذي سوف يتم محاسبة الطلاب عليه.