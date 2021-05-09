تموين كفر الشيخ: 70% فقط من المخابز ستعمل خلال أيام عيد الفطر

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن المخابز حاليا تعمل بكافة طاقتها وسط مراقبة تموينية شديدة، وخلال عيد الفطر سيكون 70% من المخابز تعمل ولن تتوقف والباقي يستأنف عمله بعد العيد.

وأضاف المحاسب عماد حبيب، خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" ، أنه يتم حاليا تكثيف حملات التموين المستمرة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها حتى لا تحدث أزمة في إحداها، فضلا عن أننا سنقوم بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية و13 غرفة فرعية بالإدارات لمراقبة الأسواق خلال عيد الفطر.

وتابع: خلال العيد وتحديدا أول وثاني يومين في العيد سيتم إيقاف التوريد وسيتم الاستئناف ثالث أيام العيد ، وسنعمل خلال اليومين على تطهير وتعقيم وتنظيف الشون والصوامع.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الأحد ، 128105طن و 71 كيلو قمح محلي، مشيراً أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 215 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 232 ألف فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

وأكد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مع تكثيف الرقابة علي الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.