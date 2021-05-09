الكاتدرائية توزع معونات على الأسر الأكثر تضررًا من كورونا

أطلق المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أحدث قوافله الخيرية، للأسر الأشد تضررًا جراء ثالث موجات كورونا.

وجاءت القافلة الأحدث تحت شعار «أتحبني» والمُنطلقة من قلب كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية إلى محافظات القاهرة والصعيد الداخلي، وعلى رأسها الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط.

مصادر كنسية قالت إنه قبل الانطلاق، تم التنسيق بين فريق عمل "أتحبني" والكنائس المُتجهة إليها في القرى والنجوع الأشد تضررًا من كورونا.

الآلية

وأشارت المصادر إلى أن تعليب وتغليف الكراتين يأتي من القاهرة، وتُنقل في سيارات "نصف نقل" و"بوكس صندوق"، لتحمل الكرتونة في مقدمتها شعار "أتحبني" وفي خلفيتها النص الكتابي: "أَلَيْسَ أَنْ تَكْسِرَ لِلْجَائِعِ خُبْزَكَ، وَأَنْ تُدْخِلَ الْمَسَاكِينَ التَّائِهِينَ إِلَى بَيْتِكَ؟ إِذَا رَأَيْتَ عُرْيَانًا أَنْ تَكْسُوهُ، وَأَنْ لاَ تَتَغَاضَى عَنْ لَحْمِكَ." (إش 58: 7).

المشتملات

وتحمل الكراتين في داخلها العددي من السلع التموينية، التي يحتاجها المواطن، في ظل بعض الأزمات التي أصابت عدد من عاملي اليومية والذي يُطلق عليهم مُصطلح "الارزقية"، جراء ثالث هجمات كورونا، ويقوم فريق العمل بتوزيعها بالتنسيق مع خدام الكنائس التابعين لها المتضررين وكهنتها، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء أقنعة الوجه والاستخدام الدائم للمطهرات.

التمويل

عن التمويل، فقد تم فتح حساب رسمي خاص بخدمى "أتحبني" عبر عدة بنوك مثل بنك بلوم القاهرة، و بنك hsbc، وبنك عودة، والبريد المصري، وبنك مصر، وإضافة إلى وجود دفاتر مخصصة لقبول التبرعات والعشور والبكور المُخصصة لخدمة أتحبني داخل مكتب مخصص لذلك في مقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الشي يشرف عليه الأنبا ارميا، الأسقف العام، والملحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، وتحديدًا بين مسرح الأنبا رويس والمقر الباباوي من الجهة الخلفية المُطلة على اخر بوابات الكاتدرائية.

أبرز المناطق

وعلى سبيل المثال لا الحصر، جاء ابرز المناطق والكنائس التي زاراتها القافلة الاحدث لـ"أتحبني" كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم أبي سيفين بمنطقة الجاولي بمحافظة أسيوط، وكذلك الكنائس القبطية الارثوذكسية في منقباد والعزبة بمنفلوط، وبني عديات، إصافة إلى كنائس بني سويف مثل نزلة حنا، وعزبة جعفر، ومن مراكز محافظة الجيزة جائت أوسيم، بينما تم زيارة من محافظة المنيا دير الجرنوس، ومن محافظة القاهرة تم زيارة منطقة شرق السكة الحديد.