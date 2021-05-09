«الضرائب» تخاطب «المحامين» بشأن توحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني

تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم، خطابًا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الطلب المقدم إلى المصلحة والموجه إلى وزير المالية، من محمود زكي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

وقال رئيس مصلحة الضرائب في نص الخطاب: بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا برقم 2126 بتاريخ 1 / 3 / 2021 والموجه إلى معالي وزير المالية، بشأن الطلب المقدم من محمود سيد زكي ـ عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع السادة المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

واضاف: يرجى التفضل بإحاطة مقدم الطلب أنه تم إتاحة الاشتراك الشهري على منظومة الإقرارات الضريبية الالكترونية بتاريخ 17 / 3 / 2021، لكافة الممولين الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط.

واختتم: وعليه فإن الاشتراك الشهري متاح لكافة السادة المحامين الملتزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط منذ ذلك التاريخ، وقد تم بالفعل تلقي إقرارات ضرائب الدخل المقدمة من السادة المحامين عن عام 2020 وفق نظام السداد الشهري.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية للتعاون المشترك.

وعبر نقيب المحامين، عن بالغ سعادته لنجاحه في أن يتم توقيع هذا البروتوكول مع الأستاذ رئيس هيئة المطابع الأميرية، ليستفيد منه جميع السادة المحامين، مبشرًا السادة المحامين بأن يجدوا خلال الأيام المقبلة كل ما يهمهم في ما يتعلق بآداءهم لرسالة المحاماة في يسر وسهولة.

وقال إن ما يصدر من قرارات جمهورية، ووزارية، وقوانين، وتشريعات، توفره الهيئة العامة للمطابع الأميرية هو جوهر وروح نقابة المحامين وروح العمل بالقضاء والمحاماة.

وأوضح نقيب المحامين أن الهدف من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة أن نحاط ونحصل على أهم المطبوعات التي تصدرها الهيئة كيما تأتي للمحامي سهلة، وكذا كافة ما توفره الهيئة من قوانين وتشريعات وأحكام في غاية الأهمية لكافة العاملين بالقانون، فضلًا عن أحكام محكمة النقض والإدارية العليا.

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية عن فخره بكونه في حضرة الأستاذ/ رجائي عطية - نقيب المحامين، واصفًا إياه بالقامة الكبيرة التي يفتخر أيضًا بأن يوقع معه البروتوكول بين النقابة والهيئة التي عمرها 201 عام، مشيرًا إلى أنه يعتبر المطابع الأميرية شريك نجاح مع نقابة المحامين فهي المصدر الرئيسي لثقة وصحة النشر".

وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين يعد من أهم البروتوكولات التي وقعهتا الهيئة، ومن خلاله سيحصل السادة المحامين على كل ما يحتاجونه فالهيئة تضم الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وتشتمل على كافة التشريعات، والأحكام، والقوانين.

وأضاف أن الهيئة استكمالًا لهذا البروتوكول ستقدم خصومات على جميع إصداراتها للسادة أعضاء نقابة المحامين بموجب كارنيه المحاماة.