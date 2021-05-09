الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سقط به الصاروخ الصيني.. 8 معلومات عن بحر العرب

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب على مستوى العالم منتظرين سقوط أجزاء من الصاروخ الصيني التي أطلقته الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الصين أن الصاروخ تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي، بعد أن خطف اهتمام العالم على الرغم من المخاطر شبه المعدومة التي قد يولدها بحسب ما أكدت وكالة ناسا سابقًا، ودخل صاروخ الصين الشارد "لونج مارش 5" اليوم الأحد الغلاف الجوي للأرض.

وأشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقًا وخط العرض 34.43 شمالًا ليقع الصاروخ في بحر العرب بالتحديد، والذي يقع بالمحيط الهندي.


وترصد "الدستور" في السطور التالية 8 معلومات عن بحر العرب>

١-يقع البحر في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي.
٢- يغطي بحر العرب مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1491000 ميل مربع 3862000 كيلومتر مربع.
٣- يبلغ متوسط عمق البحر 8970 قدمًا 2734 مترًا
٤- يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن من الغرب عبر مضيق باب المندب، ويربطه بالخليج العربي خليج عمان في الشمال الغربي.
٥- تطل على بحر العرب دول سلطنة عُمان واليمن وإيران وباكستان والهند والصومال والمالديف وباكستان واليمن والصومال.
٦- تطل على البحر سلسلة جبال ظفار في سلطنة عمان وجبال غات الغربية في الهند.
٧- يشكل البحر جزءً من الطريق البحري الرئيسي بين أوروبا والهند.
٨- يحد البحر من الغرب منطقة القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، ومن الشمال إيران وباكستان، ومن الشرق الهند، ومن الجنوب ما تبقى من المحيط الهندي.

كان الصاروخ الصيني قد أثار جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية بعد أن ضل طريقه وفقدت للصين السيطرة عليه للتحكم في مكانه.. الأمر الذي أثار قلقا ورعبا في نفوس جميع المواطنين من مختلف أنحاء العالم خوفا من حدوث أي ضرر لهم.

عرض الخليج باكستان الصين مواقع التواصل

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