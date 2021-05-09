الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية شراء ملابس العيد للأطفال فى ظل كورونا؟ طبيب يجيب

كيفية شراء ملابس
كيفية شراء ملابس العيد للأطفال

قدم الدكتور محمد علام سابق بمستفشي النجيلة بمطروح، نصائح لأولياء الأمور حال الخروج لشراء ملابس العيد فى ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وقال علام إنه سيقدم بعض النصائح الذي يجب على الأمهات والآباء الالتزام بها أثناء شراء ملابس العيد.

وقال محمد علام، في منشور على فيسبوك: يجب الالتزام بإرتداء الكمامة على الأنف والفم الأطفال الأكبر من 5 سنوات يتم ارتداء الكمامة أما لو أقل من خمس سنوات فعليهم ارتداء "الفيس شيلد"، ونصح علام بالدخول إلى المحلات التى يوجد فيها عمال يرتدون كمامات وإذا كان المحل مزدحم فمن الافضل عدم الدخول.

أضاف علام أنه لا قلق من قياس الملابس حيث أنها لم تكن مصدر عدوى، وحذر محمد علام من المكوث فى المحل لفترة طويلة مقدمًا نصائح للمواطنين بالحفاظ على المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين.

وقال علام: إذا كان هناك أحد من أفراد الاسرة مصاب بدور برد من التكييف أو المروحة فرجاءًا عدم النزول من المنزل، قائلاً فى نهاية نصائحه:" لو أنت عملت كده وغيرك عمل كدة مش هيكون فى خطر وهنقضي العيد وأولادنا يفرحوا".

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنع انتقال العدوى لهم، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، واقتراب حلول عيد الفطر، وأشارت الوزارة في إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إلى أن الإجراءات التي يجب  تنفيذها لحماية الأطفال من عدوى من فيروس كورونا، تتمثل في:

- الاطلاع على درجة حرارة الطفل بشكل مستمر، وحال ارتفاعها يجب معرفة السبب أولًا والتعامل بحذر ويجب استشارة طبيب.

-تدريب الطفل على طريقة غسل الأيدى جيدا بالماء والصابون وتعليمه الإجراءات الاحترازية، إضافة التنبيه عليه بضرورة إبقاء يديه بعيدة عن وجهه.

- الحرص على جعله يتناول نظامًا غذائيًا يقوى المناعة ويكون مليئًا بالفواكه والخضروات وخاصة فيتامين "أ"، والذي نصحت به وزارة الصحة المصرية بتناوله لما له من فوائد كثيرة في محاربة الفيروس.

- من الضروري تناول الكثير من الماء لمنع إصابته بالجفاف وطرد السموم من جسمه، بالإضافة لممارسة طفلك للرياضة مفيدة لجسمه وتقوى مناعته.

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