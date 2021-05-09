وزيرة الصحة: وضع كورونا في مصر مستقر.. ونتوقع زيادة الإصابات مع العيد

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائى لفيروس كورونا في مصر، موضحة أن الزيادات التى شهدتها مصر حتى الأن مستقرة بالرغم من الزيادات أخر 3 أسابيع.

وقالت وزيرة الصحة: «نتوقع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة التجمعات خلال شهر رمضان واستعدادات المواطنين للعيد».

وطمأنت زايد المواطنين قائلة: «ما زال لدينا سعة سريرية بالمستشفيات ولدينا احتياطى ومخزون استراتيجى من الأكسجين، كما أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات الصعيد بدأت تنخفض».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأن، للكشف عن مستجدات تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر، على هامش تفقدها خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع اللقاح في مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وقالت إنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.