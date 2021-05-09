الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمناسبة عيد الفطر.. «التضامن» تبدأ صرف دعم «كرامة» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عن شهر مايو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد، ويستمر الصرف لهم من اليوم وحتى الثلاثاء.

 

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجى تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية  التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

 

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.

 

كما تدرس الوزارة حاليا ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهم القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها، مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

تنسيق هلال فتاة خلال مؤشر جمهور المركزى وزير صحي احتفال لوز اليوم على

الأكثر قراءة

جدول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة بالتفصيل

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

وزيرة الصحة تتفقد خطوط إنتاج «فاكسيرا» وتكشف مستجدات تصنيع لقاح «سينوفاك»

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس