العراق: تقييم الوضع الوبائي يحتاج لفترة أطول

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن تقييم الوضع الوبائي للبلاد يحتاج لفترة أطول لمراقبة الانخفاض التدريجي للإصابات بفيروس "كورونا"، فيما دعت الجميع للذهاب إلى المراكز الرسمية لأخذ اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر- في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن هناك انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية»، داعياً إلى عدم الاستعجال في تقييم الموقف الوبائي، ونحتاج لوقت أطول.

وأضاف أن "موضوع الانحسار في أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية وأخذ اللقاح"، مشددًا على جميع المواطنين أخذ اللقاح من مصادره الرسمية.

وأشار البدر إلى أن أخذ اللقاح لا يعني عدم ارتداء الكمامات وإهمال الإجراءات الوقائية والصحية، مؤكدًا أن الإقبال على اللقاحات خلال الأيام القليلة الماضية شهد تصاعدًا ملحوظًا، موضحًا أن التصاعد في الإقبال على اللقاح كان بعد تلقيح بعض الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية أمام وسائل الإعلام، ما أعطى دفعة وحافزا كبيرا لأخذ اللقاحات.

وصول لقاح فايزر

كما أعلنت الوزارة وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس "كورونا" المستجد من إنتاج شركة "فايزر".

وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنه تم توزيع صناديق اللقاح على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى المراكز المخصصة للتلقيح، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، قد أكد أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، داعياً إلى عدم الاستعجال في تقييم الموقف الوبائي.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.