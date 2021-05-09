الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 362 تعد على الأراضي الزراعية و439 النيل في الغربية

محافظ الغربيه
محافظ الغربيه

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير الماضي  وحتى 8 مايو الجاري، وأسفرت الحملات عن إزالة 362 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 28 فدان و21 قيراطا و9 أسهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

- إزالة 49 حالة تعدي في طنطا

و  أزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة 49 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 7 أفدنة و9 قراريط  15 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزال140 حالة تعدي علي مساحة 12 او13 قيراطا و13 سهما، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة 22 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 2 فدان و17 قيراطا و14سهما، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 8 قراريط و23 سهما.

 

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة 104 حالات تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 4 أفددنة  17 قيراطا و 7 أسهم، كما تم إزالة 9 حالات تعدي علي مساحة 9 قراريط و 6أسهم بمركز، وفي مدينة سمنود تم إزالة 2 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 13 سهما بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات 21 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 16 قيراط او14 سهما.

- إزالة 439 تعد على نهر النيل

وفي سياق متصل، قامت الجهات التنفيذية المعنية بإزالة 439 حالة تعدي على نهر النيل بمساحة 46042 م٢ بنطاق الغربية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 17 لإزالة التعديات الصارخة على ضفتي نهر النيل، والتي بدأت منذ 17 أبريل 2021.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

محافظ الغربية إزالة ٣٦٢ حالة تعديات على الأراضي الزراعية و٤٣٩ حالة تعديات على نهر النيل بالمحافظة إزالة تعديات أرض زراعية محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

وزيرة الصحة: وضع كورونا في مصر مستقر.. ونتوقع زيادة الإصابات مع العيد

جدول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة بالتفصيل

تنفيذ حكم الإعدام على الراهب «إشعياء المقاري» المدان بقتل الأنبا أبيفانيوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل في المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس