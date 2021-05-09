إزالة 362 تعد على الأراضي الزراعية و439 النيل في الغربية

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير الماضي وحتى 8 مايو الجاري، وأسفرت الحملات عن إزالة 362 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 28 فدان و21 قيراطا و9 أسهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

- إزالة 49 حالة تعدي في طنطا

و أزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة 49 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 7 أفدنة و9 قراريط 15 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزال140 حالة تعدي علي مساحة 12 او13 قيراطا و13 سهما، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة 22 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 2 فدان و17 قيراطا و14سهما، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 8 قراريط و23 سهما.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة 104 حالات تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 4 أفددنة 17 قيراطا و 7 أسهم، كما تم إزالة 9 حالات تعدي علي مساحة 9 قراريط و 6أسهم بمركز، وفي مدينة سمنود تم إزالة 2 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 13 سهما بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات 21 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 16 قيراط او14 سهما.

- إزالة 439 تعد على نهر النيل

وفي سياق متصل، قامت الجهات التنفيذية المعنية بإزالة 439 حالة تعدي على نهر النيل بمساحة 46042 م٢ بنطاق الغربية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 17 لإزالة التعديات الصارخة على ضفتي نهر النيل، والتي بدأت منذ 17 أبريل 2021.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.