زايد: نبحث مع «فاكسيرا» الإسراع في اعتماد لقاح «سينوفاك» الروسي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عقد اجتماع أسبوعي مع «فاكسيرا» بحضور هيئة الدواء المصرية، للمشاركة في اجتماعات تصنيع لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا في مصر منذ الخطوات الأولى وذلك للإسراع من عملية التسجيل وتقييم اللقاح بعد إنتاجه من جانب هيئة الدواء.

وأشارت زايد إلى عقد اجتماع مع سفير روسيا في القاهرة لبحث خطوات تصنيع لقاح سبوتنك الروسى من خلال عدد من شركات الدواء الخاصة في مصر، لافتة إلى أن مصر منفتحة على كافة دول العالم لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.

وأكدت أن مصر ستكون مركزا لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد وتصديرها لافريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأن، صحفي للكشف عن مستجدات تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر، وذلك على هامش تفقدها خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع اللقاح في مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.