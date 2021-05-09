هل استقرت وزارة التعليم على «سيناريو» عقد امتحانات الثانوية العامة؟

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات انتهى بنسبة 80% من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتابع مع واضعى الأسئلة أول بأول.

وأشارت إلى أن هناك تعلميات من وزير التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة بعيدة عن التعقيد، وأن تعتمد على الفهم وليس الحفظ، لافتة إلى أن الوزير سيعلن جميع الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفتت إلى وجود أكثر من سيناريو بالنسبة لعقد امتحانات الثانوية العامة، ولم يتم الاستقرار على السيناريو الأساسي حتى الآن، مشيرة إلى أنه يوجد أيضًا خطط بديلة حال حدوث أى ظرف طاريء.

وشددت على أنه يوجد عقوبات مشددة ستتخذ ضد إدارة أي مدرسة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح بأن طالب الثانوية العامة لا يمتحن في مدرسته.

ولفت إلى أنه يمكن لطالب الثانوية العامة أن يصطحب داخل الامتحان التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم ، وأيضًا نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.