الصحة الفلسطينية تسجل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، عن تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن معامل وزارة الصحة الفلسطينية سجلت 7 وفيات، و314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و810 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت وزير الصحة في خلال التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة: "سلفيت 1، ضواحي القدس 1، جنين 1"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت مي الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 8، طولكرم 22، جنين 29، طوباس 6، نابلس 61، الخليل 12، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 26، بيت لحم 5، سلفيت 1، وقطاع غزة 142.

وأكدت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، طولكرم 140، جنين 252، طوباس 16، نابلس 183، الخليل 29، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 48، بيت لحم 13، سلفيت 4، ضواحي القدس 1". قطاع غزة 102.

وعن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين قالت الوزيرة أن نسبة المتعافين وصلت حتى الان 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وعن توفير اسرة عناية مركز ومتوسطة لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 184 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 266611 بينهم 193792 تلقوا الجرعتين من اللقاح.