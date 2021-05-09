أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيران 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 14 ألفا و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة؛ ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و654 ألفا و811 إصابة مؤكدة، من بينها 5 آلاف و538 حالة في وضع حرج، وتم تسجيل 386 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 74 ألفا و910 حالات وفاة.



وأشارت الإحصائيات، إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونين و109 آلاف و702 حالة حتى الآن.



وذكرت وزارة الصحة أن 17 مليونا و69 ألفا و126 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.