«الصحة»: انتهاء تجهيز مصنع فاكسيرا الجديد بـ 6 أكتوبر خلال أسابيع

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تجهيز مصنع فاكسيرا الجديد بـ 6 أكتوبر خلال أسابيع قليلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات والشراكات لتصنيع لقاحات عديدة بخلاف لقاح فيروس كورونا من خلال هذا المصنع.

وأشارت إلى أن فاكسيرا هى صمام الأمان لتوفير اللقاحات في مصر، لافتة إلى أن تكنولوجيا تصنيع لقاح سينوفاك هى نفس تكنولوجية لقاح سينوفارم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الآن، للكشف عن مستجدات تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر، وذلك على هامش تفقدها خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع اللقاح في مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح تتم زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.