شركات «مياه الشرب».. جولات لتفقد الإجراءات الاحترازية واستعدادات مكثفة لعيد الفطر

استعدادا للعيد

تجري شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، استعداداتها على قدم وساق لزيادة الاستهلاك خلال عيد الفطر المبارك وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الصيف، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

جولات ميدانية لرئيس “مياه الإسكندرية” استعدادا لعيد الفطر

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مرورا ميدانيا، على عدد من محطات مياه الشرب للتأكد من انتظام العمل ومراجعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف.

وشهدت الجولة تفقد محطة مياه النزهة ومحطة مياه شرقي استعدادا لعيد الفطر وفصل الصيف، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف.

وقال المهندس أحمد جابر، أن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال عيد الفطر وفصل الصيف، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة .

رئيس “مياه القاهرة” يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية



أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أنه لا تهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطالبا مسئولي الإدارات المختلفة بضرورة توفير كافة المطهرات والاحتياجات للعاملين وتعقيم مراكز خدمة العملاء.

وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية، ووضع حواجز زجاجية بين الموظفين بمراكز الخدمة والعملاء للحفاظ على التباعد ومسافات آمنة عند طلب الخدمات وتوفير كمامات ومستلزمات تعقيم كافية للعاملين بمراكز خدمة العملاء والمتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر.

وأوضح أن الشركة توفر وحدات تعقيم تم تصنيعها بمعرفة مهندسي الشركة بالورش العمومية بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء لضمان سلامة جميع العاملين والعملاء المترددين عليها.

كما تم طباعة ونشر بوسترات ارشادية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ويتم تجديدها باستمرار لتحتوي اى مستجدات تصدر عن وزارة الصحة او رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى نشر فيديوهات وتنويهات توضح طرق انتشار الفيروس والوقاية منه بشاشات العرض المنتشرة بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء ، بالإضافة لعمليات التعقيم الدورية والمستمرة التى تتم تحت إشراف قطاع المعامل بالشركة بجميع المواقع والمكاتب الادارية، ومنع دخول أى عميل إلا بعد ارتداء الكمامة.

“مياه المنيا” تطلق حملة لترشيد استهلاك المياه



أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، توضح الممارسات المثلى التى يجب اتباعها فى العادات المقترنة بالأعياد، كغسل السجاد والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وشملت الحملة كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الشركة أنشأت مركزا إعلاميا للتوسع فى استخدام وسائل التواصل الإجتماعى، صفحتها الرسمية لتكون مصدرا موثقا لنقل الأخبار والتفاعل مع المواطنين، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للشركة وإنشاء قناة على اليوتيوب.

ونوه إلى استحداث وحدة لاستقبال الشكاوى الإلكترونية والرد عليها بالخط الساخن بالإضافة إلى توفير خطوط موبايل لاستقبال الشكاوى وهى٠١٢٧١١٩٦١٩٦و٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣وخدمة واتس آب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ بالإضافة اإلى التليفون الأرضى ١٢٥ .

وأكد أن حملات التوعية المائية تأتى فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

"مياه أسيوط": مهمات وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا



أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، استمرار تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بكافة محطات الشركة ومواقع الشركة، فضلاً عن المساهمة الاجتماعية في تطهير وتعقيم المناطق العامة من مساجد ودور الأيتام والمسنين ومواقف السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الشركة دعمت مهماتها الوقائية لتنفيذ خطة التعقيم والتطهير الداخلية للشركة حرصا على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، وشملت تلك المهمات: "أجهزة قياس درجة الحرارة، ببوابات التعقيم والتطهير المزودة بمحلول كيميائي للتطهير".

وشدد رئيس شركة مياه أسيوط على الالتزام بارتداء الكمامة وتزويد العاملين بعبوات كحول اثيلى لتعقيم الأيدى بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تزويد موظفي خدمة العملاء والقراء والمحصلين وأصحاب الصفوف الأمامية للتعامل مع الجمهور بقفازات طبية، وماسكات وقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الجمهور.

وأكد مسؤولي اللجنة الوقائية أنه تم تدعيم المهمات الوقائية بـ10 أطنان كلور سائل، بالإضافة إلى 35 بخاخة سعة 10 لتر و35 بدلة وقائية و35 قفازا للقائمين على أعمال التعقيم والتطهير، وجارى توزيع تلك المهمات على كافة مناطق الشركة للبدء فى تفعيل خطة التطهير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



“مياه الدقهلية”: تركيب 5600 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تركيب نحو 5600 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية، والكنائس بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الأهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وقال إن الشركة قامت بتركيب تلك القطع بمختلف مناطق المحافظة منذ نهاية عام 2020، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظة، ومديرية الأوقاف بالدقهلية، والكنائس، كما تقوم الشركة أيضًا بعمل الصيانة اللازمة لها، للحفاظ عليها من التلف والسرقة، ومن المقرر أن تنتهي من تركيب القطع بجميع المساجد الاهلية، والكنائس داخل المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه ، وعملاً بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية مجلس الوزراء، والتى تم توقيعها من كافة الوزارات لتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة، ونشر الوعي المائى.