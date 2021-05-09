«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين قمة الأهلي والزمالك

منع التجمعات للوقاية من كورونا

انتهت الأجهزة الأمنية من استعداداتها، لإقامة مباراة القمة في الدوري المصري لكرة القدم غدا في تمام التاسعة والنصف باستاد القاهرة.

وتؤمن الأطقم الأمنية المباراة المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية، والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة، والمدرجات، والمقصورة الرئيسية، وغرف تغيير الملابس، وملاعب التدريب، وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، كما سيتم غلق المقاهي في الموعد المحدد والمتزامن مع موعد إذاعة المباراة في التاسعة من مساء الغد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين مشجعي الفريقين

- منع التجمعات لمواجهة كورونا

كشفت مصادر امنية، عن أن الأجهزة المعنية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين في إطار مباريات الدوري العام لكرة القدم، قد وضعت خطة لرصد أي تجمعات من شأنها مخالفة إجراءات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت المصادر أنه لن يسمح بأي تجمعات على الإطلاق، وسيتم تخصيص دوريات راكبة للمرور على الشوارع ومنع أي تجمعات، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف، حرصا على حياة المواطنين، مناشدين جماهير الكرة المصرية بالالتزام بالمنازل وعدم وجود أي تجمعات من شأنها الإخلال بإجراءات حماية المواطنين من فيروس كورونا.

- الزمالك يحتفظ بالقمة

و احتفظ الزمالك بصدارة الدوري المصري، مساء الخميس، بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري، فيما استعاد الأهلي انتصاراته بعدما غاب عنها في المباراتين الأخيرتين وفاز على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.



سجل أشرف بنشرقي، وطارق حامد هدفا الزمالك، فيما سجل مصطفى فتحي هدف سموحة الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع، وتعد هذه هي الهزيمة هي الثانية فقط لـ سموحة هذا الموسم، والهزيمتان من الزمالك ذهابا وإيابا.

- الأهلي فاز على الاتحاد

وفي المباراة الأخرى، حل الأهلي ضيفا على الاتحاد في استاد الإسكندرية في الجولة 20 من الدوري المصري.

افتتح بدر بانون أهداف الأهلي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للأهلي برأسية في الدقيقة 55.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، لكن الأهلي خاض 18 مباراة مقابل 20 مباراة للزمالك.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض مبارياته الـ20.

