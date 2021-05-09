تعيين محمد حسنين عضوًا منتدبًا تنفيذيًا لشركة كيما

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على اختيار محمد حسنين رضوان عثمان، عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة.



وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنه تم اعتماد توقيع "رضوان" لدى البنوك خلفًا لعيد محمد عبدالله الحوت، لتسيير أعمال الشركة، ويشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 631.26 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.78 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال هذه الفترة إلى 691.16 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 120.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما تعديل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 9 فبراير 2021.

- زيادة رأس مال الشركة إلى 8 مليارات جنيه



وأوضحت الشركة، أنه بموجب التعديل وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.464 مليار جنيه إلى 6.46 مليار جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، موزعة على 400 مليون سهم، وبقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار.

وذكرت الشركة أنه سيتم تمويل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في 23 مارس 2021 بالاشتراك في الاكتتاب بدلاً من الرصيد الدائن في 30 يونيو 2020.

- الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي

ووافقت الجمعية على تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

وعلى مستوى قرارات الجمعية العامة العادية، اعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021-2022 بفائض متوقع نحو 177.8 مليون جنيه.

كما اعتمدت الجمعية الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي 2021-2022 بتكلفة تقدر بمبلغ 53.7 مليون جنيه يتم تمويلها على النحو المعروض تفصيلاً بالجمعية العامة للشركة.

وصدقت الجمعية على القرار الإداري لرئيس مجلس إدارة القابضة ورئيس الجمعية بشأن إعادة تشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية له.