ميجان ماركل تتحدث عن ابنتها القادمة في حفل عن التوزيع العادل للقاحات

في أول ظهور تلفزيوني بعد لقاء أوبرا وينفري

انضمت دوقة ساسكس ميجان ماركل، إلى عدد كبير من الشخصيات البارزة خلال حفل VAX LIVE الذي يهدف إلى دعم التوزيع العادل للقاحات حول العالم، حيث ظهرت عبر مقطع فيديو مسجل من حديقة قصرها في كاليفورنيا تم بثه على التليفون أمس السبت.

ويعد هذا الظهور الأول منذ لقاءها المثير للجدل مع أوبرا وينفري في مارس الماضي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تضمن الفيديو رسالة مسجّلة من ميجان ماركل، إذ حثّت العالم على الحصول على جرعاتهم من تطعيم فيروس كورونا تزامناً مع تفشي الوباء في أنحاء العالم.

وقالت ماركل: "لقد اجتمعنا الليلة لأن الطريق أمامنا أصبح أكثر إشراقاً ولكن الأمر يستغرق كل واحد منا لإيجاد طريقه".

وتدير ماركل حملة تبرعات VAX LIVE هي وزوجها الأمير هاري، الذي سبقها منذ أيام في المُشاركة المُباشرة في الحفل من ستاد Lo-Fi في لوس أنجلوس.

وأضافت: "وبصفتي رئيسة حملة VAX LIVE فأعتقد أنا وزوجي الأمير هاري أنه من المهم أن نعطي سلامتنا وصحتنا الأولوية بالإضافة إلى صحة ونجاة الجميع وخاصة النساء اللائي تأثرن بشكل غير متناسب بهذا الوباء".

وتحدثت ماركل التي اعتمدت لكلمتها المُسجلة إطلالة زاهية و مُشرقة بفستان قميص أحمر، عن حملها الجديد وهي تحتضن بطنها، قائلة" أنا وزوجي نشعر بسعادة غامرة لاستقبال ابنتنا قريبا".

وتوجهت الدوقة بكلمتها لدعم النساء وأحقيتهن في الحصول على اللقاح، قائلة "لقد شهدت النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، في فترة الكورونا ضياعاً اقتصادياً فمنذ ان بدأ الوباء فقد ما يقرب 5.5 مليون امرأة العمل في الولايات المتحدة"."

وأضافت: "إنه شعور بالبهجة نتشاركه مع ملايين العائلات الأخرى حول العالم، وعندما نفكر فيها ، فنحن نفكر في جميع الشابات والفتيات في جميع أنحاء العالم اللواتي يجب منحهن القدرة والدعم لقيادتنا إلى الأمام."

وتابعت حديثها عن النساء، قائلة ان قيادتهن المستقبلية تعتمد على القرارات" التي نتخذها الآن لإعدادهن وتهيئتهن جميعًا لغد ناجح ومنصف ورحيم"، مضيفة:" نريد أن نتأكد من أننا نتعافى أقوى. عندما نعيد البناء ، نعيد البناء معا".

كما انتقدت ميجان "تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي" و "العقبات الجديدة التي" قلبت الكثير من التقدم الذي أحرزته النساء في مكان العمل ".