الأحد 09 مايو 2021
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سياسي

طلب إحاطة برلماني ينتقد «تكليف أطباء 2021»: أجبروا على 3 تخصصات

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النوب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة  للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وقدمته لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن تكليف الأطباء البشريين دفعة مارس 2021.
 

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن أطباء تكليف دفعة 2021 تظلموا من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد، حيث أن 50% من الدفعة تم إجبارها على التخصص في طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ، و50% باقي التخصصات.
 

وأضافت النائبة: "مع احترامنا الكامل لخطة الوزارة لإعداد كوادر من أطباء تخصص طب الأسرة على مستوى عالي من الدراسة والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بقية محافظات الإقليم، فإنه من غير المنطقي أن يتم تحميل دفعة واحدة تلك الخطة".
 

وأشارت النائبة في المقابل إلى أنه من الحكمة والعدل تسديد هذا العجز على دفعات متتالية بحيث يتم تنفيذ خطة الوزارة بتجهيز هذا العدد الكبير المطلوب من أطباء طب الأسرة على عدد من الدفعات أو السنين يتوازي مع خطة تطبيق التأمين الصحي الشامل التدريجي، وبدون أن يتعرض أطباء هذه الدفعة للظلم بعكس بقية الدفعات.

 يأتي هذا في ظل معاناة خريجو دفعة 2021 من نتيجة التكليف التى اعتبروها ظالمة باعتبار أنهم أجبروا على تخصصات طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ.

 يذكر أن تكليف الصيادلة شهد أزمة هو الآخر حيث تأخر تكليف دفعة 2018 و2019 لتأخر  لأكثر من 3 سنوات، وبعد إصدار قرار التكليف قامت الإدارة باختيار أصحاب تقديرات «امتياز وجيد جدا فوق 82%»، وهو القرار غير العادل مع مساواة الكليات الحكومية بالخاصة وحرمان الصيدلة من التكليف دون إبلاغهم منذ 3 سنوات.

 وطالب عدد من النواب ببطلان النتيجة المعلنة لمخالفتها لصحيح القانون رقم 29 لسنة 74 وللدستور،كما  تم  تكليف الصيادلة  خارج محافظتهم  أيضا، وفي محافظات صعيد مصر، ما يسبب عناءً ماديًا ومعنويًا ونفسيًا للصيادلة وأسرهم

تكليف الأطباء 2021 مها عبد الناصر مجلس النواب طب أسرة طب تخدير وحالات حرجة وزيرة الصحة

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