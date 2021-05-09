«الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفي».. قضايا ناقشها مسلسل «لعبة نيوتن»

أثار مسلسل لعبة نيوتن كثيرًا من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ناقش المسلسل عدة قضايا كان أبرزها الطلاق الشفهى والاغتصاب الزوجى، حيث تطورت الأحداث أمس بين "هنا" و"مؤنس" أبطال المسلسل.



حيث تقوم منى زكي بشخصية "هنا" ويقوم محمد فراج بشخصية "مؤنس"، وقام "مؤنس" باغتصاب "هنا" بعدما علم طلاقها من "حازم"، وهذه لم تكن القضية الأولى التى ناقشها المسلسل، وعقب الحلقة 26 أمس من المسلسل بدأ العديد من رواد السوشيال ميديا الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وماهو؟ وكيف يؤثر على الزوجة سلبًا؟.. وتفاعل مع الحلقة عدد كبير من المتابعين.

ووفقًا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة، حول الاغتصاب الزوجي، فإنه العنف الممارس ضد الزوجة من الشريك، وما يترتب عليه من تشوهات نفسية تترك آثارها على المدى البعيد على سلوك المرأة.

وبحسب المنظمة، يتسبب الاغتصاب الزوجي في ضرر جسدي وجنسي ونفسي، ويشمل الاعتداء الجسدي، والعلاقات الجنسية القسرية، والإيذاء النفسي، وسلوكيات السيطرة، كما إنه يصيب المرأة بالاكتئاب والإجهاد والقلق.



فقد أثار مسلسل “لعبة نيوتن” من قبل موضوع الطلاق الشفوي والرد الغيابي، مع تطور أحداثه، وتفاعل عدد من المشاهدين مع المسلسل كما لو كان العمل يجسد حالة حقيقية.

وتساءل عدد من المتابعين عن مدى صحة زواج الفنانة منى زكي من الفنان محمد فراج في المسلسل، فيما تساءل آخرون: "هل يقع الطلاق عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة مثل الواتساب؟".

وفي إحدى الفتاوي المسجلة على قناة دار الإفتاء على اليوتيوب حول الرد على تساؤل هل يقع الطلاق الصوتي عبر الهاتف؟، أجابت دار الإفتاء: "عبر الهاتف عبر الواتس آب عبر أي وسيلة من وسائل التواصل يقع بشروطه، مش مجرد استعمال الوسيلة هو المانع من موانع الطلاق، المانع هو فقد الإدراك وتخلف النية هو المؤثر».

وأضافت: "أما فكرة كتابتها في رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية ليس هو المؤثر، ولذا لابد من التحقيق المباشر إذا كان الكلام محددا عن طلقة معينة صدرت من شخص".

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكي، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc، انتقال "مؤنس" محمد فراج، إلى أحد الفنادق للإقامة فيه لمدة 3 ليال، وانتقل المشهد الى ذهاب "هنا" منى زكي لشراء بعض القمصان لمؤنس كمفاجأة له، وأرسلت له رسالة صوتية تطمئن عليه وسألته عن موعد رجوعه للمنزل.

وتناولت الحلقة أيضا توضيح طبيب لـ"بدر" سيد رجب سوء حالة "أمينة" عائشة بن أحمد مع مرض السرطان؛ بسبب أن الورم أصبح حجمه كبيرا، ولن ينفع معه إجراء أي عمليات نهائيا، وأن العلاج الكيماوى لن يأتي بأى نتيجة، وذهب "بدر" لإخبار "أمينة" التي كانت تعلم النتيجة مسبقا، ولكنها أظهرت حالة كبيرة من الحزن، بعد أن أصبحت تعيش أيام سعيدة مع "حازم" خاصة أنه اعترف لها بحبه.