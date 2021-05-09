الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: امتحان الشهادة الإعدادية من مقررات الفصل الدراسي الثاني

طلاب
طلاب

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على واضعي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بأن يتم وضع أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية من مقررات الفصل الدراسى الثاني.

وأكدت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، المقرر لها أن تنطلق بداية يونيو المقبل، ستكون من المقررات الدراسية لشهور مارس وأبريل ومايو.

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ الانتهاء من وضع أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية، ليتم عقد الامتحانات فى موعدها المقرر فى يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكدت أن مديرى المدارس يتولون اعتماد نتائج جميع الطلاب فى صفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فتعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية. 

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأنهى الطلاب الامتحانات في ظل الظروف الحالية تحت مراقبة على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين.

وسوف يحاسب الطالب على النتيجة التي يقوم بالحصول عليها في هذا الفصل الدراسي، وحتى يتمكن من النجاح في المادة عليه أن يجتاز مجموعه في المادة النصف لكي يعتبر نجاحا، وفي حال عدم الحصول على المجموع المطلوب في النتيجة يجب عليه أداء امتحان تكميلي والذي يقام في شهر مايو.

وقررت وزارة التربية والتعليم جعل امتحانات شهر أبريل ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي، وليست إلكترونية، وقد نبهت الوزارة بأن هذا الاختبار هو الذي سوف يتم محاسبة الطلاب عليه.

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