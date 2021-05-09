الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار «السياحة العالمية»: مصر تتصدر قائمة وجهات البحث عن الرحلات

السياحة
السياحة

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن مصر تتصدر قائمة وجهات البحث عن الرحلات الجوية عبر محركات البحث بالإنترنت، تليها الفلبين والمغرب والأردن وتركيا وجزر المالديف وتونس وأوكرانيا واليونان وسريلانكا، بحسب موقع Wego المتخصص في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت.
 

وأضاف البطوطي، أن المنتجعات السياحية تتصدر عمليات البحث بنسبة نمو 58%، تليها الفنادق والشقق الفندقية، وحوالي 68% من المسافرين الذين يبحثون عن رحلات طيران يرغبون في السفر منفردين، و12% أزواج، و20% في صورة عائلات.

واستطرد، أنه منذ إعلان المملكة العربية السعودية رفع الحظر وفتح البلاد للسياحة بشروط اعتبارا من 17 مايو الحالي، زادت عمليات البحث عبر الإنترنت بشكل ملحوظ وشهدت منصة الحجز الرئيسية زيادة بنسبة 52% في عمليات البحث عن رحلات الطيران الدولية وزيادة بنسبة 59% في عمليات البحث عن الفنادق الدولية بعد الإعلان، مشيرا إلى أنه يتطلع حوالي 25% من المسافرين إلى السفر في غضون 15 يوما من استئناف السعودية للرحلات، حيث زاد الطلب على البحث لهذه الفترة بنسبة 80% منذ تاريخ الإعلان.

وتشكل المملكة العربية السعودية نسبة كبيرة من قطاع السياحة في الشرق الأوسط، وكانت البلاد تتعامل مع الوباء بشكل جيد للغاية مما أعاد الثقة للمسافرين.

يوشمل الأشخاص المسموح لهم بالسفر إلى المملكة العربية السعودية المواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو الذين مر عليهم 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بشرط إبراز وثيقة تأمين قبل السفر معتمدة من البنك المركزي السعودي.

يتعين على المواطنين المسافرين المغادرين خارج المملكة العربية السعودية إبراز شهادة اختبار PCR من مركز فحص معتمد في المملكة، وعند العودة إلى البلاد سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وإجراء اختبار PCR بعد نهاية الأسبوع.

عند إعادة فتح السفر الدولي، من المرجح أن يظل الاختبار جزءًا من استراتيجية السيطرة على كورونا، نوع نظام الاختبار المختارسيحدث فرقًا في مدى سرعة تعافي صناعة السفر، وسيكون اختيار الاختبار السريع بمثابة دفعة حقيقية لمجتمع السفر العالمي والأعمالالدولية.

 

مصر تتصدر قائمة وجهات البحث الرحلات الجوية والحجوزات عبر الإنترنت

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