الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صفوف النقل

«تعليم القاهرة»: جاري وضع أسئلة الامتحانات التكميلية لصفوف النقل

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قال محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الإدارات التعليمية تستعد لوضع أسئلة الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية “الابتدائي والإعدادي والثانوي”.

 

وأكد مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات للدستور، أن الامتحان التكميلي، يعقد للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات شهري مارس أو أبريل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وامتحان شهر أبريل للمرحلة الثانوية، أو للطلاب الذين لم يحصلوا على 50% فى جميع المواد، أو 25% فى المادة الواحدة. 

 

وشدد على أن أسئلة الامتحان التكميلي ستكون من منهج شهري مارس وأبريل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومنهج شهر أبريل للمرحلة الثانوية .

 

وأضاف عبدالتواب، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، فور الانتهاء من عقد الامتحان التكميلي المقرر عقده فى 18 مايو الجاري بعد عيد الفطر.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مديرو المدارس يتولون اعتماد نتائج جميع الطلاب فى صفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية. 

 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

 

وقد أنهى الطلاب الامتحانات في ظل الظروف الحالية تحت مراقبة على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين.

 

وسوف يحاسب الطالب على النتيجة التي يقوم بالحصول عليها في هذا الفصل الدراسي، وحتى يتمكن من النجاح في المادة عليه أن يجتاز مجموعة في المادة النصف لكي يعتبر نجاح، وفي حال عدم الحصول على المجموع المطلوب في النتيجة يجب عليه أداء امتحان تكميلي والذي يقام في شهر مايو.

 

كانت وزارة التربية والتعليم قررت جعل امتحانات شهر أبريل ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي، وليست إلكترونية، وقد نبهت الوزارة أن هذا الإختبار هو الذي سوف يتم محاسبة الطلاب عليه.

القاهرة الثانوية امتحانات تعليم مدارس مديرية وزارة التربية والتعليم شهادة نتيجة

الأكثر قراءة

جدول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة بالتفصيل

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

وزيرة الصحة تتفقد خطوط إنتاج «فاكسيرا» وتكشف مستجدات تصنيع لقاح «سينوفاك»

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس