«تعليم القاهرة»: جاري وضع أسئلة الامتحانات التكميلية لصفوف النقل

صفوف النقل

قال محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الإدارات التعليمية تستعد لوضع أسئلة الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية “الابتدائي والإعدادي والثانوي”.

وأكد مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات للدستور، أن الامتحان التكميلي، يعقد للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات شهري مارس أو أبريل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وامتحان شهر أبريل للمرحلة الثانوية، أو للطلاب الذين لم يحصلوا على 50% فى جميع المواد، أو 25% فى المادة الواحدة.

وشدد على أن أسئلة الامتحان التكميلي ستكون من منهج شهري مارس وأبريل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومنهج شهر أبريل للمرحلة الثانوية .

وأضاف عبدالتواب، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، فور الانتهاء من عقد الامتحان التكميلي المقرر عقده فى 18 مايو الجاري بعد عيد الفطر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مديرو المدارس يتولون اعتماد نتائج جميع الطلاب فى صفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وقد أنهى الطلاب الامتحانات في ظل الظروف الحالية تحت مراقبة على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين.

وسوف يحاسب الطالب على النتيجة التي يقوم بالحصول عليها في هذا الفصل الدراسي، وحتى يتمكن من النجاح في المادة عليه أن يجتاز مجموعة في المادة النصف لكي يعتبر نجاح، وفي حال عدم الحصول على المجموع المطلوب في النتيجة يجب عليه أداء امتحان تكميلي والذي يقام في شهر مايو.

كانت وزارة التربية والتعليم قررت جعل امتحانات شهر أبريل ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي، وليست إلكترونية، وقد نبهت الوزارة أن هذا الإختبار هو الذي سوف يتم محاسبة الطلاب عليه.