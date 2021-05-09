الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطلق «افهم واتطعم» للتوعية بأهمية لقاح كورونا في الفيوم

حملات التوعية
حملات التوعية

أطلقت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مبادرة «خليك واعي افهم واتطعم» لتوعية أبناء محافظة الفيوم بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد. 

وطالبت عبد العظيم، في بيان، بسرعة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن هناك جهودا كبيرة من قبل وزارة الصحة بشأن عملية توفير اللقاح وفقا للضرورة وطبيعة كل شخص من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين.

وشددت النائبة ميرفت عبد العظيم، على أهمية التسجيل باللقاح نظراً لدوره في الحماية من فيروس كورونا، من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى، أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال، طبقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.


 كما ناشدت عضو لجنة الصحة، جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية بسرعة التسجيل وأن ينتظر كل شخص دوره، لافتة إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التي تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومي تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم.

 وكان الدكتور  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أكد أن الغالبية الساحقة ممن حصلوا على لقاحات فيروس كورونا داخل مصر لم تسجل منهم أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة، وهناك مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية: “على هذا الأساس تم إعداد استمارة عند التطعيم يسجل فيها كل البيانات الخاصة بمن يتلقى اللقاح للمتابعة، فضلا عن التواصل المستمر لمن قد تظهر عليهم أى أعراض من قبل الأطباء”.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الأعراض التي تم تسجيلها تشمل وجود ألم مكان تلقى اللقاح أو تعب في الجسم وغيرها من الأعراض مثلها مثل الآثار الجانبية لأى لقاح، متابعا: "حصل مليون شخص والحمد لله لم نسجل أي أعراض خطيرة للقاحات والمتابعة مهمة، اللقاحات متاحة من خلال التسجيل الإلكترونى أو الذهاب لأى مركز ومراكز الحصول على اللقاح تم إعدادها بطريقة حضارية ومشرفة توفر الراحة لمن يذهب للحصول على اللقاح".


 

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