الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف البحر الأحمر: خصصنا 228 مسجدا لصلاة العيد

تجهيز ساحات صلاة
تجهيز ساحات صلاة العيد بالغردقة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تخصيص 228 مسجدًا بنطاق المحافظة، لأداء صلاة العيد، حيث جاءت موزعة علي النحو التالي: 110 مساجد في الغردقة و30 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و41 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم.

وأكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداة صلاة الجمعة والمرافق لها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.
 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في بيان له، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر على عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، سواء كانت داخل المسجد أو خارجه.

بدء نظافة وتجهيزات ساحات صلاة العيد بالغردقة

فيما بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال نظافة ساحات المساجد بالمدينة، وذلك استعدادًا لاقامة شعائر  صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس مدينة الغردقة اللواء إيهاب رأفت، أن أجهزة الوحدة المحلية تقوم باعمال النظافة حول المساجد التي تم اختيارها من قبل مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد بها، طبقًا لقرار مجلس الوزراء مع اتخاذ كافة الاجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة أي فعاليات لصلاة العيد خارج المساجد التي حددها الاوقاف.

تجهيز ساحات صلاة العيد بالغردقة
تجهيز ساحات صلاة العيد بالغردقة
تجهيز ساحات صلاة العيد بالغردقة
تجهيز ساحات صلاة العيد بالغردقة
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