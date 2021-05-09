شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورواد النيل لدعم ذوي الإعاقة

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، عن دخولها في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على تصنيع منتجات تخدم الاشخاص ذوى الاعاقه في مصر.



وقال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل، إن هذه الشراكة تأتي في إطار السعي لتقديم تحدي جديد يعتمد على الابتكار المفتوح للتقنيات المساعدة التي تدعم الشركات الناشئة التي تعمل على إنتاج نماذج أولية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف أن مبادرة رواد النيل تقوم من خلال هذه الشراكة بتقديم مجموعة من الخدمات لتطوير المنتجات الخاصة بالشركات التي سيتم اختيارها سواء في شكل تدريب أو إستشارات وتوجيه وتطوير للمنتجات، ومساعدتها في تنفيذ منتجاتها بشكل يفيد الاشخاص ذوي الإعاقة.



يشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، وبالشراكة أيضا مع جامعة النيل والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشروع نايتروس، وتحت التعاون المشترك مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



وأوضح مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل، أن مجالات التحدي التي يتضمنها البرنامج تتمثل في إتاحة الوصول للأماكن العامة والمواصلات والتعليم الدامج والتوظيف الدامج والصحة والتدخل الطبي المبكر، كما يشترط البرنامج للتقديم والاستفادة من خدماته أن تكون شركة مصرية وأن تكون شركة مرت سنة على تسجيلها على الأقل.



كما تشترط أن يتمتع فريق الشركة المشارك بالمتطلبات التقنية لإنهاء الحلول وألا يتعدى عمر أصحاب الشركة أو المؤسسين ٤٠ سنة، وأن يكون للحل المقترح نموذج مبدئي يعمل وليس مجرد شرح لفكرة ما بالاضافة إلى الأولوية لأصحاب الشركة أو المؤسسين من السيدات والأشخاص ذوي الإعاقة للتقديم، حيث يتم توفير تدريبات إضافية.



ولفت إلى أن البرنامج يمتد ل 6 أشهر، حيث ستقوم الشركات التي تم اختيارها بالعمل على المنتج النهائي لهم ومطابقة الأهداف المعدة مسبقًا لكل شركة، وسيتم استبعاد اي شركة لم تثبت التزامها او جديتها بالخطة الزمنية المقترحة.



ونوه بأنه سيتم اختيار 4 شركات لاتمام منتجات التقنيات المساعدة للاشخاص ذوى الاعاقه النهائية والتي ستكون جاهزة للاطلاق في نهاية البرنامج، وسيتم تمويل كل شركة من الشركات الأربعة بدعم مالي يصل إلى 175 ألف جنيه مصري لدعم تلك الشركات لتصنيع والانتهاء من منتجاتهم، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.